4 تحديثات تقلص إعداد الدروس إلى النصف

أطلقت وزارة التعليم، 4 تحديثات لإعداد الدروس في منصة «مدرستي» الإلكترونية، وهي: إعداد الدرس لأكثر من فصل في نفس الوقت، وإنشاء واجب أو اختبار أو نشاط أثناء إعداد الدرس، واستعراض حالات إعداد الدرس من صفحة الجدول الدراسي، إضافة إلى الاستفادة من الدروس المعدة مسبقًا.

الجدول الدراسي

تتيح صفحة الجدول الدراسي للمعلم في المنصة، مشاهدة الجدول اليومي، أو الجدول الأسبوعي، وإيضاح وضع إعداد الدرس في كل حصة دراسية بالجدول، بواحدة من تلك الخيارات: «بانتظار إعداد الدرس، تم إعداد الدرس، لم يتم إعداد الدرس»، ويتم تحديد مجموعة الفصول بشكل تلقائي لنفس الدرس الجديد، لهذه الفصول كخطوة لتأكيد شرح الدرس لجميع الفصول وفق الخطة الدراسية، وهي الحصة الأولى لهذا الدرس، وضمان الاستفادة من هذه الميزة، وفي حال عدم الحاجة إلى هذه الميزة عند بعض الحصص الدراسية، بإمكان المعلم إلغاؤها من أي فصل من خلال أيقونة «حذف»، وفي تلك الخطوة تمنح المعلم سهولة في إعداد الدرس، وإيضاح الدروس اليومية المتشابهة في الفصول، كما تتيح إمكانية طباعة إعداد الدرس، وإمكانية نسخ إعداد الدروس.

تقلص الجهد

أشاد معلمون ومعلمات، بمزايا وإيجابيات التحديثات في إعداد الدروس، ووصفوها بالأكثر سهولة، ومرونة للمعلمين والمعلمات في إعداد الدروس، موضحين أن تلك التحديثات، أسهمت في تقلص الجهد والوقت في إعداد الدروس اليومية بنسبة 50% مقارنة بقبل التحديثات الجديدة، مشيدين بخطوة تحديث إدراج «اختبار» أو «واجب» أو «نشاط» مباشرة في الدرس نفسه دون الحاجة إلى الدخول إلى أيقونة «إثراء»، وفيها الاستغناء عن إدراج تفاصيل ومعلومات الدرس، ومن ثم التوجه لإعداد الدرس، مضيفين أن تلك التحديثات، قد تسهم في الاستغناء عن الحاجة إلى تفعيل برامج أو تطبيقات إلكترونية أخرى مساعدة لإجراء إعداد الدروس «آليًا»، وبإمكان المعلم إجراؤها بكل سهولة ويسر.

التحديثات

01 إعداد الدرس لأكثر من فصل في نفس الوقت

02 إنشاء واجب أو اختبار أو نشاط أثناء إعداد الدرس

03 استعراض حالات إعداد الدرس من صفحة الجدول الدراسي

04 الاستفادة من الدروس المعدة مسبقًا.