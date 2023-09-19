تذكّر وكن أقوى.. طريقة تهديها لك "الصحة" للمحافظة على صحتك النفسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #عش_بصحة، دعت وزارة الصحة، إلى إتباع طريقة مبتكرة للقوة، للمحافظة على صحتك النفسية في أفضل حالاتها.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على منصة "إكس"، تقول: "حافظ على صحتك النفسية، وتذكّر: كل صعوبة تواجهها في حياتك تجعلك أقوى مستقبلاً".

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