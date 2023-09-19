انت الان تتابع سرعتها أكثر من 40 كيلو متراً في الساعة.. الأرصاد: رياح شديدة على جدة ورابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 40 و49 كم/ساعة على محافظتَي جدة ورابغ، ومركز الشعيبة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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