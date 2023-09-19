انت الان تتابع عداد الموتى.. "الزعاق": العرب أول مَن استخدم "لغة الألوان" بين موسم وتحية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 7:57 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن لغات الشعوب متعددة، ومن هذه اللغات لغة الألوان، ولها تجسيد وتشخيص يثبت في الأذهان. وأوضح "الزعاق" أن أول من استخدم لغة الألوان في حديثهم هم العرب، فاستخدموها في تحياتهم وفي مواسمهم وكذلك في جمالياتهم "وش لونك". وتابع، في فيديو على حسابه بمنصة "إكس": "في زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثة ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب، فالمصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق فيعتبر في عداد الموتى"، وهكذا دخلت الألوان في تحية العرب. وأكمل "الزعاق" أن العامة استخدموا لغة الألوان في حساب مواسمهم، فعندهم "موسم الأحيمر وموسم أصفري وموسم الأزيرق"، كما أن العرب القدماء استخدموها في حساب أيامهم فعندهم أيام البيض في منتصف الشهر، وكذلك الليالي السود في آخر الشهر.

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