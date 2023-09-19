شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من الأمطار الغزيرة على مكة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" عن الإنذار الأحمر على منطقة مكة المكرمة (أضم, ميسان) ومنطقة الباحة (العقيق, القرى, المندق, بلجرشي

, بنى حسن) وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

و أعلن عن توقيت بداية الإنذار والتي تكون اليوم الثلاثاء 19-8-2023 في تمام الساعة الواحة ظهرًا وينتهي بعد تسع ساعات لكلا المدينتين , وأشار بالتأثيرات المصاحبة للحالة وهي رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول و صواعق رعدية.