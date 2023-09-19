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القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.6 كيلوجرامًا من مادة الشبو المخدر

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واس-مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الميانمارية لترويجهم (2.6) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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