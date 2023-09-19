شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، عن أبرز الظواهر المتوقعه خلال 24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وذكر "الأرصاد" أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تمتد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وصولاً إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار إلى أن أعلى درجات حرارة على مستوى المملكة تسجلها منطقة مكة المكرمة بدرجة حرارة تصل إلى 46 مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة تصل إلى 15 درجة مئوية، وسجلت جازان والقنفذة أعلى درجات الرطوبة تصل إلى 85 درجة مئوية.