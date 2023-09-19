شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. إطلاق برنامجًا لتطوير مهارات مديرين المدارس الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الإشراف التربوي، ممثلة في قسم الإدارة المدرسية "بنين" بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، برنامجًا تدريبًا لتطوير المهارات الإدارية والفنية لـ30 مدير مدرسة من المعينين الجدد، وذلك في ثانوية الإمام النووي بالمبرز.

وأوضح رئيس قسم الإدارة المدرسية، الدكتور مسلّم الدوسري، بأن البرنامج يركز على تنمية المهارات والكفايات الأساسية لمديري المدارس الجدد، بما يضمن جودة ممارسة المهام المنوطة بهم وفق الأدلة المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أهمية الإدارة المدرسية للتغيير وتحسين الفاعلية في أجواء المدرسة في نفوس الهيئة التدريسية والطلبة وأولياء الأمور.

وأضاف بأن البرنامج التدريبي الذي سيقدمه نخبة من المشرفيين التربويين في مختلف الاختصاصات يضم مواضيع عدة، هي سيقدم مهارات التغيير، وأنظمة التعليم الالكتروني، والالتزام الوظيفي في الميدان التربوي، والصلاحيات وتوثيق الميزانية التشغيلية، ودليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، والدليل التنظيمي والإجرائي للمدارس، وآلية القبول والتسجيل.