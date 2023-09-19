انت الان تتابع قضية "مقتل زعيم للسيخ" تتفاعل.. الهند تأمر دبلوماسيًّا كنديًّا رفيعًا بمغادرة البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 10:16 صباحاً

أعلنت الهند، الثلاثاء، أنها أمرت دبلوماسيًّا كنديًّا رفيع المستوى بمغادرة البلاد، بعد ساعات على طرد كندا دبلوماسيًّا هنديًّا في إطار قضية قتل انفصالي من السيخ قُرب فانكوفر. وأوضحت وزارة الخارجية الهندية في بيان، أن قرار نيودلهي يعكس "القلق المتزايد حيال تدخل دبلوماسيين كنديين في شؤوننا الداخلية وضلوعهم في نشاطات مناهضة للهند". وقد استُدعي مفوض كندا السامي في الهند، الثلاثاء، وأُبلغ بقرار الحكومة الهندية طرد دبلوماسي كندي رفيع المستوى؛ وفق البيان. وأوضحت الوزارة الهندية: "تم الطلب من الدبلوماسي المعنيّ مغادرة الهند في الأيام الخمسة المقبلة"؛ حيث جاء هذا القرار بعد ساعات على إعلان كندا طرد دبلوماسي هندي كبير؛ وفق ما نقلته "الحرة". وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أشار أمام البرلمان، الاثنين، إلى وجود "عناصر موثوقة تدفع إلى الظن أن الهند قد تكون مسؤولة عن اغتيال، هارديب سينغ نيجار"، وهو من زعماء السيخ ويحمل الجنسية الكندية، في يونيو غربي كندا. ورفضت نيودلهي هذه الاتهامات في وقت سابق الثلاثاء، واعتبرت أنها "سخيفة"، وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: "المزاعم المتعلقة بضلوع الحكومة الهندية بأي عمل عنف في كندا، سخيفة"، مضيفة: "نحن دولة ديمقراطية مع التزام واضح بسيادة القانون".

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