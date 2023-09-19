شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة الفطرية" تنفي ظهور النمر العربي في فيديو متداول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المقطع المتداول الذي يظهر فيه نمر في أحد المناطق الجبلية.

وأكد المركز أن المقطع تم تسجيله خارج المملكة، ويبين أن الكائن في المقطع ليس نمرًا عربيًا.

كما يدعو المركز الجميع إلى توخي الدقة عند نشر أي محتوى عن الحياة الفطرية والعودة إلى المركز للتأكد من صحة المعلومة قبل تداولها.

ويعد النمر العربي، أحد أكثر أنواع النمور المهددة بالانقراض، والذي له أهمية كبيرة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالإجماع القرار المعنون "اليوم العالمي للنمر العربي" الذي قدمته السعودية، وشارك في رعايته أكثر من 30 دولة.

وحدد القرار، الذي قدمه عبد العزيز الواصل السفير والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، العاشر من فبراير يومًا عالميًا للنمر العربي، بحيث يجري الاحتفال به سنويًا.