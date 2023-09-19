شكرا لقرائتكم خبر عن ألف علم يزين ميادين النعيرية استعدادًا للاحتفالات باليوم الوطني السعودي 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكملت بلدية محافظة النعيرية كافة استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 93 للمملكة، عبر نشر مظاهر الاحتفال بمداخل وميادين المحافظة والشوارع الرئيسية بالأحياء والمراكز والهجر التابعة، حيث تم الانتهاء من تركيب الأعلام واللوحات الوطنية ولوحات التهاني بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، إضافة إلى إعداد وتنظيم فعالية احتفالية لأهالي المحافظة تحت شعار "نحلم ونحقق" بحديقة الربيع بشارع الملك سلمان ومجموعة من الأنشطة المصاحبة للاحتفالية.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية، المهندس محمد بن علي اليامي، أنه تم الانتهاء من تركيب 1000 علم و200 لوحة احتفالية ووطنية وفق الهوية البصرية الموحدة، وتزيين 750 عامود إنارة بالإضاءات الجمالية، وتركيب 400 مجسم جمالي سيفين ونخلة، وتزيين مجسمات الدوارات بمداخل وميادين المحافظة، وتزيين واجهة مبنى البلدية والمرافق والحدائق العامة.

وأكد المهندس "اليامي" على أن البلدية حريصة على إبراز احتفالات المحافظة بهذه المناسبة من خلال إضفاء مظاهر الزينة وصور قادة هذه البلاد والأعلام والعبارات الوطنية، وأضاف بأن البلدية تستعد لإقامة فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 93 بحديقة الربيع بشارع الملك سلمان، بالمدخل الشمالي للمحافظة يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، حيث تم تجهيز برنامج الفعاليات لتقديم حزمة من الفقرات المتنوعة للأهالي والزائرين. كما سيتم توزيع عدد 1500 هدية على الأطفال والمحتفلين.