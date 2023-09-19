السعودية | وزير الحج والعمرة يشهد مراسم توقيع اتفاقيات برنامج شركاء بحي حراء الثقافي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس، مراسم توقيع اتفاقيات برنامج شركاء، والمقام في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.

وتضمن الحفل المقام بهذه المناسبة عرضاً عن المشروعات الثقافية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب التعريف بمنصة “حيهلا” المتخصصة في إدارة حجوزات زيارة المشاريع الثقافية.

وأكد معالي الدكتور الربيعة أهمية إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، ودور الوزارة في متابعة ودعم الجهات والشركات التي تخدم الحجاج والمعتمرين.

بعد ذلك أقيمت مراسم توقيع اتفاقيات البرنامج.

يذكر أن برنامج شركاء، تأسّس بهدف التكامل بين المشاريع الثقافية بمكة المكرمة والمدينة المنورة التي يتم تنفيذها بين الشركات الاستثمارية، وبين شركات الحج والعمرة، وشركات النقل، والشركات السياحية والفنادق، وذلك للتعاون والتكامل في تنسيق جهود إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، ولتأكيد دور وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنصة نسك في تيسير رحلة الحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.