شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الهلال يسخر من نيمار بعد التعادل مع نافباخور الأوزبكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الفريق الأول الكروي بنادي نافباخور الأوزبكي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ناصر الشمراني يسخر من نيمار

وعلق ناصر الشمراني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، على تعادل الزعيم أمام نافباخور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.

وتداول بعض المشجعين فيديو للشمراني عبر موقع التدوينات القصيرة "X"، تويتر سابقًا يؤكد من خلاله أن جمهور نادي الهلال عاقل وواعي، وأن غياب سالم الدوسري مؤثر في الفريق وهذه حقيقة.

وفي فيديو أخر أثناء مشاهدتة الشمراني لمباراة الهلال ونافباخور، قال الشمراني: "نيمار عالة على الفريق".

وغاب سالم الدوسري عن مواجهة نافباخور الأوزبكي تنفيذًا لعقوبة الإيقاف التي فرضها عليه الاتحاد الآسيوي، نتيجة تعرضه للطرد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.