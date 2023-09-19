انت الان تتابع الأمم المتحدة: 1200 طفل سوداني توفوا في مخيمات اللاجئين خلال 5 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 11:38 صباحاً

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن 1200 طفل تُوفوا في مخيمات اللاجئين السودانيين بين شهري مايو(أيار) وسبتمبر (أيلول) الماضيين. وأوضحت المفوضية أن نحو 1200 طفل توفوا جراء الحصبة وسوء التغذية الحاد في تسعة مخيمات للاجئين في السودان، وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة، وفقاً لـ"فرانس برس". ومنذ اندلاع المعارك في أبريل (نيسان)، قُتل نحو 7500 شخص، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع. و اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصًا مصر وتشاد.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 1200 طفل سوداني توفوا في مخيمات اللاجئين خلال 5 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.