انت الان تتابع حتى "الجمعة".. "المدني" ينبه من أمطار على 11 محافظة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 11:44 صباحاً

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان وسالكي طرق (11) محافظة تابعة للرياض، لتوخي الحيطة والحذر حين هطول أمطار، وذلك وفق المتوقع اعتبارًا من غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل. وأشار "الدفاع المدني" للتوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض تشمل كلًا من: الخرج، والافلاج، والسليل، وحوطة بني تميم، والحريق، والمزاحمية، والدوادمي، والقويعية، ووادي الدواسر، ثم عفيف والرين. وأهاب بالجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته لسلامتهم.

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