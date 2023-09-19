انت الان تتابع تقرير للمرصد الوطني للعمل يكشف عن ارتفاع معدل أجور السعوديين إلى 9.6 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف المرصد الوطني للعمل عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة نمو وصلت إلى 45%؛ من 6.6 ألف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 ألف ريال في العام الجاري (2023).

وبيّن أن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدّمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.

ووفقًا لتقرير المرصد، ارتفعت أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، وأرجع ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

وأظهر التقرير زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.