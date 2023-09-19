وصول 5 أميركيين أفرجت عنهم إيران إلى بلادهم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 11:49 صباحاً

وصلت اليوم (الثلاثاء)، طائرة تقل 5 أميركيين أفرجت إيران عنهم إلى الولايات المتحدة وذلك بعد يوم من مبادلتهم بـ5 إيرانيين كانوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، إضافة إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، بحسب ما أوردت "رويترز". وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، بأن المفرج عنهم وصلوا بالفعل. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت متأخر أمس عودة 5 أميركيين مفرج عنهم في صفقة تبادل سجناء مع إيران.

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