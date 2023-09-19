انت الان تتابع تحمل العديد من المفاجآت.. أمانة العاصمة المقدسة تستعدّ بفعاليات للاحتفال باليوم الوطني 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تستعد أمانة العاصمة المقدسة بحزمة من الفعاليات والبرامج للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية الذي يوافق يوم السبت القادم 23 سبتمبر2023، وذلك في إطار حرصها على هذه المناسبة الغالية التي تعكس مدى ما يتمتع به أبناء الوطن من الحب والولاء لهذه البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة قد أعدّت عددًا من الفقرات والبرامج والتي ستقام في عدة مواقع بمكة المكرمة، وستحمل العديد من المفاجآت والفقرات الوطنية الشائقة، روعي في اختيارها أن تكون موزعة في مختلف أنحاء مكة المكرمة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لحضور الفعاليات، والتي ستقام على مدى ثلاثة أيام ابتداء من الخميس إلى السبت.

وأضاف أن الفعاليات التي ستقام يوم الخميس تتضمن بطولة اليوم الوطني لتنس الطاولة، ومباراة كرة القدم الاستعراضية على ملعب السلطان بالحمراء، وعددًا من العروض في الحدائق العامة، فيما ستقام في يوم الجمعة بطولة الكرة الشاطئية، وبطولة البادل الاستعراضية في نادي فاند فاي، وعدد من الفعاليات الأخرى، وفي يوم السبت ستقام الفعاليات في حديقة الأراك، وحديقة بحرة، وستكون هناك عروض للأطفال بواسطة فرق استعراضية، وعروض للفنون الشعبية، وفقرات للرسم، وتوزيع للهدايا والعديد من الفقرات الشائقة للأطفال والكبار، مبينًا أن كل العروض والفعاليات تم إعدادها بعناية لتكون ملائمة لجميع الأعمار وتحمل في طياتها رسائل تعمل على تعزيز الانتماء للوطن.

وأشار "زيتوني" إلى وجود زيارات ضمن الفعاليات للمرضى في المستشفيات، ودور رعاية كبار السن، ومراكز التأهيل؛ لتقديم التهنئة لهم، إضافة إلى برامج عامة سوف تقام بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، وستكون في عدد من المواقع والحدائق العامة تشمل العديد من الفعاليات.