انت الان تتابع على متنها 90 طنًا من المساعدات.. الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تصل بنغازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة وتحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية النبيلة؛ لدعم الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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