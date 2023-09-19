شكرا لقرائتكم وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الركيزة الأساسية لأمن الطاقة هي الاستدامة، مضيفًا أن مواصلة الاستثمارات بها تنعش الاقتصادات العالمية.

حجم الاستثمارات المطلوبة

وأضاف وزير الطاقة، على هامش مؤتمر البترول العالمي، “لايزال وضوح السياسات الناشئة يظهر شيئًا فشيئًا، ويجب على شخص ما أن يحدد الخطوط العريضة بشكل صحيح، ولكن أيضًا يدرك ما يلزم لتوفير الطاقة من حيث حجم الاستثمارات المطلوبة، والطموحات الكبيرة التي نرغب جميعًا في الحصول عليها”.

قد يهمّك أيضاً

اقتصاد عالمي مزدهر

وتابع أنه يجب أن يحدث ذلك بالتزام جاد بفكرة أنه مهما فعلنا يجب أن ندرك أننا ما زلنا بحاجة إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومنتعش واقتصادات متنامية.

وأضاف “أنا بصفتي أرى أهمية وضع الكثير من الوقت والجهد في تطوير أوبك بلس وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وضمان أن تقدم أوبك بلس ما سيفعله منظم نموذجي، وما زلت أعتقد أن سلوك أوبك لا يختلف عما سيفعله محافظ البنك المركزي أو مجموعة من محافظي البنوك المركزية”.