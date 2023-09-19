شكرا لقرائتكم هيئة الإذاعة والتليفزيون تطلق قناتها على واتساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق قناتها على تطبيق الواتساب، وذلك من أجل إيصال جديدها وأحدث الأخبار.

قناة لهيئة الإذاعة والتلفزيون

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون عبر حسابها على منصة “إكس” إن القناة تأتي مواكبة للتطور التكنولوجي وسرعة نمو العالم الرقمي، ويمكن متابعتها عبر هذا الرابط: (هنا).

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أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب

وفي أغسطس الماضي، دشنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب وتقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB”، وذلك بحضور وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن الهيئة تحرص على مواكبة التطور التقني، لذلك تم تدشين تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB”.