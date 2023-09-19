شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 مناطق.. "الكشافة" تنظم فعاليات اليوم الوطني الـ 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية؛ خمس فعاليات مركزية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 للمملكة، في الرياض وجدة وجازان ووادي الدواسر بالتعاون مع قطاعاتها الكشفية وبعض الجهات ذات العلاقة.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن الفعاليات التي تم إقرارها ترمي الجمعية من خلالها الى تحقيق مجموعة من القيم ومن أبرزها: الاعتزاز بالوطن ورموزه، والترابط والوحدة الوطنية، والتفوق والطموح، واحترام القوانين والأنظمة والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وأشار الفهد إلى أن من أبرز الفعاليات التي ستنفذ في تلك البرامج المركزية، منح شارة المواطنة لمن يجتاز متطلباتها من الكشافة، وإقامة المعارض الكشفية والفلكلورات الوطنية والقصائد الشعرية، والمسابقات في المجالات الثقافية والرسم وعروض للمواهب.

الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد - اليوم

وأكد نائب رئيس الجمعية على أنهم يتطلعون في ختام تلك الفعاليات إلى تحقيق جملة من الأهداف ومن أهمها، تعميق مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وترجمتها إلى مبادرات عملية للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة لكافة المجالات وفق رؤية المملكة 2030، وتعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الكشافين والقادة الكشفيين وافراد المجتمع، وإبراز المشاريع المزدهرة بفكر وايدي شباب الوطن، بالإضافة إلى التعريف بدور وواجبات الكشافة والقادة الكشفيين تجاه الوطن والتحفيز المستمر في سبيل رفعته وإعلاء مجده، والإسهام في التعريف بأبرز الجهود التي قام بها الملك عبدالعزيز ورجالاته في تأسيس المملكة وتوحيدها.