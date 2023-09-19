شكرا لقرائتكم خبر عن لمساعدة المتضررين.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة والتي تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا.

ويأتي تحرك الطائرة الرابعة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وتواصل المملكة العربية السعودية جهودها النبيلة لدعم الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.