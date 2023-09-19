شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: العمل التطوعي ركيزة أساسية في تنمية المواطنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني "اثنينية الحوار" تحت عنوان "التطوع وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة" مساء أمس الإثنين، في مقر المركز بالرياض.

واستضاف اللقاء المستشار والخبير في مجال العمل التطوعي وإدارة المنظمات غير الربحية، المهندس عثمان بن هاشم، وأدار اللقاء مستشار المنظمة الكشفية العالمية في التنوع والاندماج، الأستاذ معاذ بن محمد بن نجيفان.

وفي بداية اللقاء، تحدث المهندس عثمان بن هاشم، عن أهمية التطوع، مبينًا أن العمل التطوعي يعزز الروح الإنسانية والعطاء، والشعور بالانتماء والمسؤولية الاجتماعية، ويعمق التفاعل بين الأفراد والتعاون والتضامن في المجتمع، ويوفر فرصًا لاكتساب المهارات وتنمية القدرات.

وذكر أن العمل التطوعي يسهم في النهوض بالمجتمع والوصول إلى اقتصاد مستدام، علاوة على مساعدة الشباب في بناء مستقبلهم المهني، ومواجهة التحديات المرحلية، كما أنه يعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التلاحم المجتمعي بين المواطنين كونه ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاني الخير، وركيزة أساسية في تنمية المواطنة لدى الأفراد من خلال المشاركة في الأعمال التي من شأنها أن تعمل على إزالة الفوارق الاجتماعية.