شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب وسقط من ارتفاع 5 أمتار.. إنقاذ عامل من صعق كهربائي بخليص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بقسم الطوارئ بمستشفى خليص العام من إنقاذ عامل أصيب بصعق كهربائي وسقوطه من سقالة بناء أثناء العمل من ارتفاع 5 أمتار.

وكان المصاب يعاني من حروق متفرقة بالجسم وتقدر نسبة الحروق ٣٠٪؜ من سطح الجسم.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه بعد التشخيص وعمل الفحوصات اللازمة وعمل الإسعافات الأولية من قبل الطاقم الطبي بطوارئ مستشفى خليص واستقرار المريض، حيث تم عمل تنويم للمريض بالمستشفى بقسم التنويم تحت الملاحظة والمتابعة واستكمال الخطة العلاجية اللازمة.