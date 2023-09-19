شاهد .. انزلاق فستان المثيرة ’’جورجينا‘‘ صديقة رونالدو أثناء التصوير ليظهر صدرها الطاغي بكل وضوح امام الجميع لن تصدق كيف بدا حجمة !

شكرا لاهتمامكم بخبر عن انزلاق فستان المثيرة ’’جورجينا‘‘ صديقة رونالدو أثناء التصوير ليظهر صدرها الطاغي بكل وضوح امام الجميع لن تصدق كيف بدا حجمة !! (شوف دلوقتي) على موقع الخليج الان

عدن - ياسمين فواز - أشعلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز حبيبة نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة غريبة تعرضت لها.

وتفاعل الناشطون مع اللقطة التي نشرتها جورجينا عبر حسابها الرسمي على انستقرام الذي يتابعه نحو 29 مليون شخص، بردود مختلفة.

حيث تناقل الكثير الخبر مرفقين مع عبارات السخرية، في حين ركز آخرون على "حجم صدر" جورجينا الذي اعتبروه "سوبر"، مبدين لهفتهم وإعجابهم به.

وكان البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي كشف عن جنس توأمه المنتظر من صديقته ​جورجينا رودريغيز​، حيث نشر رونالدو مقطع فيديو سجلته جورجينا يظهر أولاده الأربعة وهم يفقعون بالونين ليخرج من أحدهما قصاصات ورق زهرية ومن الثاني قصاصات ورق زرقاء، ما يعني أن التوأم المنتظر هما صبي وفتاة.

وأرفق رونالدو الفيديو، بعبارة: "حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي" مع إضافة العديد من قلوب الحب "إموشين".

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