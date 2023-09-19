انت الان تتابع تحذير للأمهات.. "سدادة" بانيو كادت تقتل هذا الطفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 1:23 مساءً

يحتوي كل منزل على معدات قد تكون خطرة على صحة الأطفال بشكل غير متوقع، حيث روت إحدى الأمهات مؤخرًا تفاصيل حادثة كادت تنهي حياة طفلها الذي يبلغ من العمر سنتين غرقاً بسبب "سدادة" حوض الاستحمام "البانيو". وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، شاركت المسعفة جوركوتز في إحدى صفحات تعليم الإسعافات الأولية المتعلقة بالأطفال تجربة الأم مع طفلها الصغير آرتشي. ووفق جوركوتز فقد استيقظت الأم بشكل فجائي على صوت صراخ طفلها الكبير عندما شاهد أخوه الصغير في حوض الاستحمام غارقا في المياه. وأضافت الأم أن آرتشي لم يكن يستطيع الصعود لحوض الاستحمام إلا أنه استعان بكرسي، وفتح الصنبور لمدة طويلة ففاض الحمام بالماء. وتابعت: "حاول آرتشي رغم صغر سنه إنقاذ نفسه والخروج من الحوض لكنه لم يتمكن وعندما وصلنا إليه كان متعباً للغاية". وتخيلت الأم مدى السوء الذي كان سيرتبط بالقصة لو لم يتمكن ابنها الكبير من إيقاظها لإنقاذ أخوه، حسب "سكاي نيوز عربية". واختتمت قائلة: "لقد قمنا الآن بتثبيت قفل على باب الحمام وأخفينا السدادة في خزانة مقفلة، وثبتنا جهاز إنذار على باب غرفة طفلنا".

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