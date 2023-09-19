أمير جازان يُهنئ "تطوير المناطق الجبلية بجازان" على شهادة الآيزو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 1:32 مساءً

هنّأ أميرُ منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، هيئةَ تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، على شهادة الآيزو العالمية في نظام إدارة الجودة "9001:2015 ISO" التي حصلت عليها الهيئة من المنظمة العالمية للمعايير. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، اليوم، مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، الذي قدم له إيجازًا عن جهود الهيئة وما حقّقته من إنجاز يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات وزيادة الإنتاجية والكفاءة، بما يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للجودة بالمملكة. ونوه الأمير محمد بن ناصر إلى ما تشهده المملكة من قفزات نوعية وتطورات سريعة؛ لتحقيق التوجهات الوطنية المرتبطة برؤية السعودية 2030، والتي تبنّت الجودة والتميز كثقافة وطن؛ للارتقاء بتنافسية المملكة والوصول للريادة في مختلف المجالات وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر، حفظهم الله. وأثنى في الوقت نفسه على جهود الهيئة في تحقيق التطور واستمرار العطاء والنماء في محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة، وبمتابعة من وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة.

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