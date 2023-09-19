شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الرياض" يناقش تطوير برامج التربية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، د. نايف بن عابد الزارع، ورشة عمل "تطوير برامج التربية الخاصة"، اليوم الثلاثاء، بحضور المساعدين وعددٍ من مديري الإدارات ومشرفي ومشرفات التربية الخاصة.

وأكد د. الزارع في كلمته الافتتاحية للقاء، حسب بيان، أهمية تجويد العمل الإشرافي في مكاتب التعليم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، مشيداً بما يحظى به التعليم بشكل عام، وطلاب وطالبات التربية الخاصة بشكل خاص، من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتوفير المتطلبات والرعاية والخدمات التعليمية لكافة أنواع الإعاقة.

برامج التربية الخاصة

أشار في كلمته، إلى أهمية التدريب المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في التقنية وتوظيفها لخدمة برامج التربية الخاصة.

وتطرقت أوراق العمل المقدمة في اللقاء إلى شرح آلية العمل في برنامج يسير التعليمي، ودور مشرف التربية الخاصة مع الهيئة الإدارية في مدراس التعليم العام.

كما ناقشت أوراق العمل، مشروع تقديم الخدمات التعليمية لطلبة التربية الخاصة المنومين في المستشفيات والمراكز العلاجية، وآلية تقديم الخدمات لهم .