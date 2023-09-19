"صحة حائل" تُجري فحص "ليشمانيا" لـ263 طالبًا وطالبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 2:21 مساءً

أجرت "صحة حائل"، فحص 263 طالبًا وطالبة، في مدرسة ثانوية القاعد، خلال الأسبوع الدولي السابع والثلاثين لمشروع فحص الليشمانيا للعام 2023. شمل الفحص خمس مدارس للمرحلة الابتدائية، ومدرسة واحدة للمرحلة المتوسطة، ومدرستين للمرحلة الثانوية، خلال فترة تنفيذ المشروع للمرحلة الثانية. وبذلك يصبح العدد الإجمالي للطلاب المفحوصين منذ بداية المشروع في مايو من هذا العام؛ 1835 طالبًا وطالبة. وأوضحت "صحة حائل" أن الدراسة تهدف إلى الكشف المبكر للحالات وتحويل المشتبه بإصابتهم لتأكيد التشخيص وتقديم ‏الرعاية الطبية اللازمة، وتطبيق إجراءات المكافحة والوقاية المناسبة. ولفتت إلى أن عدد المدارس المستهدفة في مشروع الدراسة 24 مدرسة، وأن إجمالي عدد المستهدفين العام للمشروع 3163 طالبًا وطالبة. يُذكر أن المشروع يأتي في إطار دراسة عبء الليشمانيا الجلدية في الأطفال واليافعين، في منطقة الاستيطان، وفحص طلاب وطالبات المدارس "الفحص ‏الإيجابي النشط" في القطاعات الصحية المعروفة لمرض الليشمانيا الجلدية.

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