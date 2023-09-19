محافظ الأفلاج يتابع استعدادات الاحتفال باليوم الوطني الـ93

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 3:01 مساءً

وقف محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الثلاثاء، على استعدادات بلدية الأفلاج للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين. وأجرى "العلم" جولةً لمتابعة التجهيزات على أرض الواقع، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس بلدية الأفلاج المهندس عبدالعزيز المعدي، عن استعدادات البلدية وتجهيز الميادين والمتنزهات. وتحدّث "المعدي" عن برامج وفقرات الاحتفال التي تستعدّ البلدية لتقديمها للأهالي. وأكد "العلم" أهميةَ إبراز هذه المناسبة الغالية على الجميع، وتكثيف الجهود لإكمال التجهيزات اللازمة؛ لإنجاح الحفل والفعاليات المصاحبة. يذكر أن بلدية الأفلاج بدأت منذ وقت مبكر استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني، ووشحت الميادين العامة باللون الأخضر، وجهزت المتنزهات والحدائق احتفاءً باليوم الوطني 93.

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