لقاء لـ"تطوير برامج التربية الخاصة" للمشرفين والمشرفات بـ"تعليم الرياض"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 3:33 مساءً

افتتح المديرُ العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، حلقةَ عمل "تطوير برامج التربية الخاصة"، بحضور المساعدين وعددٍ من مديري الإدارات ومشرفي ومشرفات التربية الخاصة. وأكّد الدكتور الزارع في كلمته الافتتاحية للّقاء، على أهمية تجويد العمل الإشرافي في مكاتب التعليم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، مشيدًا بما يحظى به التعليم بشكل عام، وطلاب وطالبات التربية الخاصة بشكل خاص، من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، حفظها الله، بتوفير جميع المتطلّبات والرعاية والخدمات التعليمية لكافة أنواع الإعاقة. وأكّد في كلمته أهمية التدريب المستمرّ لمواكبة التطورات المتسارعة في التقنية وتوظيفها لخدمة برامج التربية الخاصة. وتطرّقت أوراق العمل المقدمة في اللقاء إلى شرح آلية العمل في برنامج يسير التعليمي، ودور مشرف التربية الخاصة مع الهيئة الإدارية في مدارس التعليم العام. كما ناقشت أوراق العمل مشروع تقديم الخدمات التعليمية لطلبة التربية الخاصة المنومين في المستشفيات والمراكز العلاجية وآلية تقديم الخدمات لهم.

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