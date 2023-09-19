سابقة طبية بالقصيم.. جراحة معقّدة للأذن وقناة استاكيوس تنقذ فتاة من صعوبة السمع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 3:51 مساءً

أنهى فريقٌ طبي متخصص بالمدينة الطبية بجامعة القصيم، جراحةً معقّدة ناجحة هي الأولى بالقصيم لفتاة "26 عامًا" عانت من آلام حادة في الأذن، بالإضافة إلى تأثر العصب الوجهي، تسبّب لها في مضاعفات في حركة الوجه. وبعد الفحوصات الطبية المتعددة تبيّن أن المشكلة تنحصر في ضيق قناة استاكيوس "القناة الموصلة بين الأذن والأنف"، وثقب في طبلة الأذن، وتسوّس في عظمة الأذن وعظمة الصدغ. وتكلّلت جهود الفريق الطبي بالنجاح بعد ست ساعات متواصلة رغم تعقيداتها، بقيادة الدكتور سلطان العنزي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأعصاب الأذن وزراعة القوقعة، والدكتور محمد أبا الخيل استشاري وأستاذ التخدير والمحاكاة الطبية المساعد والمدير الطبي. وأجرى الفريقُ خلالها ترقيعَ طبلة الأذن المصابة، وتنظيف عظمة الصدغ من التسوس باحترافية عالية، ورُمّم قاع الجمجمة المتضرر، مع توسيع قناة استاكيوس لتحسين تهوية وعمل الأذن. وتُمثل هذه الجراحة النادرة بالمنطقة إضافة مهمة للخدمات الطبية المتاحة في القصيم، وتعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بخدماتها الصحية عبر المدينة الطبية. وباتت هذه العملية نموذجًا للتدخلات الطبية المستقبلية لتساعد في تحسين جودة الحياة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في السمع والأذن، وتسهم الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة المتوفرة بالمدينة الطبية في إجراء الفحوصات الدقيقة من قبل الفرق الطبية ومباشرة العملية الجراحية بنجاح.

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