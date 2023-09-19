انت الان تتابع بالفيديو.. رونالدو يحقق حلم الإيرانيين.. استقبل الرسامة فاطمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 4:22 مساءً

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر مقطع فيديو رائعاً لنجم الفريق الكروي الأول البرتغالي "كريستيانو رونالدو" عندما استقبل الرسامة الإيرانية الشهيرة فاطمة (من ذوي الاحتياجات الخاصة). ويلقى رونالدو استقبالاً خيالياً من الشعب الإيراني الذي طالما كان يحلم برؤية اللاعب حيث استقبل في مقر إقامته العديد من الشخصيات. ويستعد لاعبو النصر لمواجهة برسبوليس الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

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