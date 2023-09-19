السعودية | السعودية تقفل طرح سبتمبر من الصكوك المحلية بجمع 2.45 مليار ريال

شكرا لقرائتكم السعودية تقفل طرح سبتمبر من الصكوك المحلية بجمع 2.45 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ​​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.759 مليار ريال.

وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.451 مليار ريال.

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وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.026 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.425 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.