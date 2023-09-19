شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحدد الرئيس التنفيذي للنادي مستقبلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، على اسم الرئيس التنفيذي الأجنبي الذي يتولى هذا المنصب داخل النادي في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، أن جويدو فينجا الرئيس التنفيذي السابق لنادي روما الإيطالي، سوف يتولى نفس المنصب رفقة النصر السعودي خلال الفترة المقبلة والإعلان عن ذلك قريبًا.

وكانت إدارة صندوق الاستثمار السعودي، اشترطت على الرباعي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، الاستعانة برئيس تنفيذي أجنبي سبق له العمل في الدوري الإنجليزي أو مع فريق لعب في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن، نادي النصر سيواجه برسبوليس الإيراني، اليوم في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، في البطولة التي يسعى فيها العالمي للمنافسة على اللقب.

ويتواجد نادي النصر السعودي في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا، بجوار برسبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلول دوشنبه الطاجيكي.