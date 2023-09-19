انت الان تتابع "العنزي" الشهم.. زار قسم الكلى وتأثّر بمعاناتهم وقرّر أن يتبرّع بكليته فكانت ليتيمة ذات ١٣ عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 5:07 مساءً

أنهى المواطنُ عبدالله صلفيق التمامي العنزي، معاناةَ الطفلة يتيمة الأب "13 عامًا" التي كانت تعاني من فشل كلوي منذ خمس سنوات، وتمت عملية التبرع في مستشفى الملك سلمان في منطقة تبوك. وقال لـ"الخليج 365" جلوي صلفيق التمامي العنزي، شقيق المتبرع "عبدالله": إن ما قام به المتبرع من دافع إنساني؛ حيث إن الوطن يجمعنا جميعًا، وقام بهذا العمل وهو بكامل اقتناع لإنهاء معاناة الطفلة، وكمية فخر غير طبيعية نشعر بها نحن ذووه. وعن قصة التبرُّع قال: شقيقي لم يخبر أحدًا بهذا الأمر؛ فقد زار قسم الكلى وبعد مشاهدته لمعاناة المرضى، تقدم للمستشفى مبديًا رغبته التبرع بكليته، وبعد الفحوصات تبيّنت مطابقة الأنسجة مع طفلة يتيمة الأب بحاجة لمتبرع. وأضاف: أن العملية أُجريت يوم أمس في مستشفى الملك سلمان العسكري، وكانت الطفلة تعاني من الفشل الكلوي منذ خمسة أعوام، وبعد العملية فكلاهما الآن بصحة جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "العنزي" الشهم.. زار قسم الكلى وتأثّر بمعاناتهم وقرّر أن يتبرّع بكليته فكانت ليتيمة ذات ١٣ عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.