شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: باريس سان جيرمان يخدع الهلال بسبب نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تابعت الصحف العالمية ردود أفعال مختلفة، بعد ظهور البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي للمرة الأولى كأساسي في تشكيل الزعيم، خلال رحلة الفريق الآسيوية، حيث سقط الأزرق بهدف لمثله في فخ التعادل أمام نظيره نافباخور الأوزبكي.

صحف العالم تتحدث عن نيمار

ونقلت شبكة "Sports keeda" الأمريكية فشل نيمار مع الهلال، حيث نقلت ردود الأفعال الساخرة من صفقة الهلال الجديدة بسبب في فشله في الفوز على الفريق الأوزبكي، كما أكدت بأن باريس سان جيرمان خدع الزعيم ببيعه لنيمار في تلك الحالة الفنية السيئة.

وكتبت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، عن أداء نيمار بأنه للنسيان تمامًا وأنه لم يحترم منافسه بالشكل الجيد.

وأكدت شبكة "ديلي ميل" البريطانية، أن نيمار فقد عقله تمامًا أمام الفريق الأوزبكي، حيث حصل على بطاقة صفراء بسبب تصرفاته خلال المواجهة.

وكتبت شبكة "سبورتس بريف" الإنجليزية عن ظهور نيمار الأول، والتي وصفته بالمحرج، بعد أن خسر نيمار الكرة في الملعب أكثر من أي لاعب آخر.