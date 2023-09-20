انت الان تتابع دوري أبطال أوروبا.. "نيوكاسل" يعود بتعادل من أرض ميلان الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 7:52 مساءً

سيطر التعادل السلبي على مواجهة ميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والتي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا. وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث بات رصيد نيوكاسل نقطة وحيدة ومثله لميلان أيضًا. وفي وقتٍ لاحق من مساء اليوم يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني ضمن المجموعة ذاتها.

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