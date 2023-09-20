عقب تخطي عقبة الفيصلي.. القادسية يتربع على قمة دوري يلو لأندية الأولى

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محمد بن مسعود - الدمام - تربع فريق القادسية الأول لكرة القدم، على قمة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، عقب فوزه على مضيفه الفيصلي بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة.

وسجل السنغالي مباي دياني هدف المباراة الوحيد ليرفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات، وتعادل وحيد، مستفيداً من خسارة العربي من الخلود، فيما تراجع الفيصلي إلى المركز الخامس، بعد أن تجمد رصيده عند 12 نقطة.

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