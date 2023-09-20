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وتضمنت مجالات التعاون، إعداد قائمة بالمواقع المقترحة لتعزيزها بالغطاء النباتي، ودراسة الأعداد والمسافات القابلة للتشجير، وتحديد أنواع الأشجار والنباتات المحلية الملائمة، والمشاركة بالإرشاد البيئي، إضافة إلى إسهام المركز في الأنشطة والبرامج التي تنظمها الهيئة كشريك استراتيجي.
كما شملت مجالات التعاون، حثّ منسوبي الهيئة للمشاركة في التشجير، وتثقيفهم بأهمية المشاركة بحملات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والتعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.
ويعمل المركز - خلال مذكرة التفاهم التي تستمر على مدى 3 أعوام قابلة للتمديد - على تقديم المشورة في اختيار أنواع الأشجار المحلية المناسبة، ومواعيد الزراعة الملائمة لكل موقع، والدعم الفني اللازم، وتوفير الشتلات لمنشآت ومباني الهيئة، ومراكز الخدمة الطبية الإسعافية البالغ عددها 448 موقعا.
ومن جهة أخرى، تعمل هيئة الهلال الأحمر على تقديم العناية والحماية الضرورية للحفاظ على نمو الشتلات، وتحضير وتهيئة مواقع الزراعة، وتأمين المتطوعين للزراعة بإشراف مختصين من المركز، وتأمين المياه المعالجة ثلاثيا للري وإيصالها للمواقع.
أهداف التعاون
- دراسة الأعداد والمسافات القابلة للتشجير.
- تحديد أنواع الأشجار والنباتات المحلية الملائمة.
- المشاركة بالإرشاد البيئي.
- إسهام المركز في الأنشطة والبرامج التي تنظمها الهيئة.
- حث منسوبي الهيئة على المشاركة في التشجير.
- تثقيفهم بأهمية المشاركة بحملات المركز الوطني.
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