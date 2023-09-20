عرض أحدث الاختراعات في تكنولوجيا الأدوية بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد العاصمة الرياض من 9 ـ 11 أكتوبر المقبل، إقامة المعرض السعودي الدولي الثالث للمختبرات الطبية 2023 ، والمعرض السعودي الدولي الثالث للصيدلة 2023، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للحساسات الطبية، والجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، والجمعية السعودية للكيمياء السريرية، بتنظيم من الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات .

ويشكل المعرضان فرصة فريدة، ومنصة هي الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة لجلب صناعة الأدوية من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث الاختراعات في تكنولوجيا الأدوية والمختبرات، عبر سلسلة متكاملة لهذه الصناعة من موردي المواد الخام إلى الشركات المصنعة للمختبرات والأدوية للتركيبات النهائية، والموزعين وشبكات الرعاية الصحية.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية للحساسات الطبية الدكتور عبدالعزيز الكثيري، أن مؤتمرا علميا متخصصا سيقام بالتوازي مع فعاليات المعارض التي تشمل الجلسات النقاشية وعرضا لأبرز التطورات في القطاعين الصيدلي والمخبري، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على تحسين وتطوير الحساسات المستخدمة في المجال الصحي، وجمع المختصين من ممارسين صحيين ومهندسين طبيين تحت مظلة واحدة، تجمع كثيرا من التخصصات الصحية لتنتج تخصصات بينية، لها أثر فاعل في تطوير اهتماماتها المشتركة، وبما يتوافق مع احتياجات المجال الصحي وسوق العمل.