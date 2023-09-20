انت الان تتابع الرئيس الإيراني: واشنطن "تصب الزيت على النار" في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 10:32 مساءً

اتّهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشددًا على أن طهران تؤيد تسوية سلمية للنزاع. وتفصيلاً، قال رئيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة تصب الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية. إنه للأسف مخطط طويل الأمد، وفقًا لسكاي نيوز عربية. ودعا رئيسي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، وقال في خطابه إنّ "هذه العقوبات لم تحقق النتائج المرجوة منها. لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: واشنطن "تصب الزيت على النار" في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.