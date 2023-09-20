«فناء فون» يسلط الضوء على تاريخ الموسيقى الشعبية

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وصاحب الافتتاح عرض موسيقي حي لامس ذائقة الحضور بإيقاعاته وألحانه ملأت أرجاء حديقة فناء الأول الخارجية.
ويستقبل المعرض زواره يوميا بشكل مجاني من خلال الحجز على الرابط المخصص حتى الخميس 12 أكتوبر المقبل، بدءا من العاشرة صباحا إلى العاشرة ليلا، باستثناء الجمعة من الرابعة مساء إلى العاشرة ليلا، على أن يختتم بحفل استثنائي لفرقة «سميع لميع» يجمع بين الموسيقى الشعبية السعودية والأنغام العالمية والتقنيات الموسيقية الحديثة؛ ليعكس عالمية الموسيقى وقدرتها على نقل ثقافات الشعوب بين بعضها البعض.
ويقدم المعرض تجربة استثنائية للزوار لاستكشاف الجوانب الثقافية المختلفة من التراث الموسيقي السعودي، والتعرف على تطور الموسيقى الشعبية السعودية على مر الأزمنة، واستذكار أهم روادها، ومعرفة دورها في بناء المشهد الثقافي المعاصر.
كما يضم مجموعة متنوعة من المقتنيات الموسيقية من أشرطة (كاسيتات)، وتسجيلات قديمة، وملصقات لفنانين، وصورا نادرة.
5 أقسام بالمعرض:
- الأول »من الموسيقى الأدائية التقليدية إلى الموسيقى الرائجة« يستعرض أول تجليات الموسيقى السعودية وتحولاتها.
- الثاني »التحول من الداخل« ويتناول التحولات في المشهد الموسيقي.
- الثالث »إلى العالمية« يصطحب الزوار في جولة على تجارب مثرية للمشهد الموسيقي الإقليمي والعالمي.
- الرابع »الموسيقى الشعبية صوتا وصورة« يعرج على تأثير الصحافة المطبوعة ودورها الرائد في الترويج للفعاليات الموسيقية.
- الخامس »أصوات من الحاضر« ينقل الزائر إلى واقع الموسيقى في الحقبة المعاصرة.
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