«فناء فون» يسلط الضوء على تاريخ الموسيقى الشعبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على أنغام الألحان التقليدية السعودية، افتتح مركز فناء الأول الثقافي أمس الأول معرض «فناء فون» بمقر المركز في الحي الدبلوماسي بالرياض، في أجواء مسائية خلابة، ليقدم لزواره رحلة سمعية بصرية في تاريخ الموسيقى الشعبية السعودية، عبر استعراض مجموعة موسيقية فريدة تعود إلى حقبة الخمسينات الميلادية وصولا إلى بداية الألفية الثانية.

وصاحب الافتتاح عرض موسيقي حي لامس ذائقة الحضور بإيقاعاته وألحانه ملأت أرجاء حديقة فناء الأول الخارجية.

ويستقبل المعرض زواره يوميا بشكل مجاني من خلال الحجز على الرابط المخصص حتى الخميس 12 أكتوبر المقبل، بدءا من العاشرة صباحا إلى العاشرة ليلا، باستثناء الجمعة من الرابعة مساء إلى العاشرة ليلا، على أن يختتم بحفل استثنائي لفرقة «سميع لميع» يجمع بين الموسيقى الشعبية السعودية والأنغام العالمية والتقنيات الموسيقية الحديثة؛ ليعكس عالمية الموسيقى وقدرتها على نقل ثقافات الشعوب بين بعضها البعض.

ويقدم المعرض تجربة استثنائية للزوار لاستكشاف الجوانب الثقافية المختلفة من التراث الموسيقي السعودي، والتعرف على تطور الموسيقى الشعبية السعودية على مر الأزمنة، واستذكار أهم روادها، ومعرفة دورها في بناء المشهد الثقافي المعاصر.

كما يضم مجموعة متنوعة من المقتنيات الموسيقية من أشرطة (كاسيتات)، وتسجيلات قديمة، وملصقات لفنانين، وصورا نادرة.

5 أقسام بالمعرض: