مناقشة أثر التكنولوجيا على صناعة الأفلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الأفلام اليوم لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «أثر التكنولوجيا على صناعة الأفلام»، تلتقي خلاله المختصين والمهتمين بصناعة الأفلام، لتسلط خلاله الضوء على نشأة التقنية في هذه الصناعة، وتأثير أدواتها على الإنتاجات السينمائية.

وسيتناول اللقاء محاور عدة، أبرزها تقديم نبذة عن تاريخ التقنية في صناعة الأفلام، وعرض أبرز تطوراتها واستخداماتها ومناقشة تأثيراتها سلبا وإيجابا، واستعراض تجارب استخدام المشاركين لأحدث الأدوات التقنية في إنتاجاتهم السينمائية.

يأتي اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات المفتوحة التي تواصل هيئة الأفلام تنظيمها دوريا، وتلتقي خلالها بالمجتمع السينمائي والمهتمين بصناعة الأفلام في المملكة، لمناقشة واستعراض أبرز الموضوعات المتعلقة بهذه الصناعة الإبداعية، وأحدث التوجهات والاستخدامات فيها.