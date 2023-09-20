مناقشة أثر التكنولوجيا على صناعة الأفلام

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وسيتناول اللقاء محاور عدة، أبرزها تقديم نبذة عن تاريخ التقنية في صناعة الأفلام، وعرض أبرز تطوراتها واستخداماتها ومناقشة تأثيراتها سلبا وإيجابا، واستعراض تجارب استخدام المشاركين لأحدث الأدوات التقنية في إنتاجاتهم السينمائية.
يأتي اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات المفتوحة التي تواصل هيئة الأفلام تنظيمها دوريا، وتلتقي خلالها بالمجتمع السينمائي والمهتمين بصناعة الأفلام في المملكة، لمناقشة واستعراض أبرز الموضوعات المتعلقة بهذه الصناعة الإبداعية، وأحدث التوجهات والاستخدامات فيها.
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