عروض مرئية وصوتية في 18 موقعا تراثيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة التراث للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 الذي يوافق السبت 23 سبتمبر، بحيث ستتزين واجهات 18 موقعا تراثيا في مختلف مناطق المملكة بعروض مرئية وصوتية؛ لخلق مشهد بصري جذاب ينقل الزوار إلى رحلة ثرية عبر الزمن لمشاهدة تاريخ المملكة وعمق تراثها الثقافي؛ لتسليط الضوء على هذه المواقع وما تمثله من قيمة معمارية وتاريخية. وتسعى الهيئة من خلال فعاليات اليوم الوطني إلى تقديم تجربة تراثية فريدة للمواطنين والسياح؛ لتعرفهم بما تزخر به المملكة من غنى تراثي وثقافي كبير يعود إلى آلاف السنين، تبدأ من تزيين واجهات المواقع التراثية بعروض ضوئية ومرئية بهوية اليوم الوطني السعودي، وينتقل بعدها الزائر إلى مشاهدة العروض المرئية عن المواقع التراثية، وبعدها مشاهدة العرض الرئيسي بتقنية الصوت والضوء التي تأخذهم في رحلة عبر الزمن لمشاهدة تاريخ المملكة العريق الممتد منذ مئات السنين.

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