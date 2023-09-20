شكرا لقرائتكم خبر هيئة فنون الطهي داعم استراتيجي لمعرض «فوديكس السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة فنون الطهي في المعرض السعودي الدولي المتخصص في قطاع الأغذية «فوديكس السعودية» في نسخته العاشرة، بصفتها داعما استراتيجيا لأحد أكبر المعارض السعودية الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات.

ويتيح معرض «فوديكس السعودية» - الذي دشن في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض - الفرصة أمام المشترين السعوديين المهتمين بقطاع التوزيع، وتجارة التجزئة، وقطاع الضيافة، للتعرف على المنتجات الغذائية الجديدة والمبتكرة لما يزيد على 50 دولة من مختلف دول العالم، إلى جانب إكساب رواد الأعمال المتخصصين في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة خبرات جديدة لتطوير أعمالهم من خلال العروض الحية لمنتجات العارضين، وتوفير منصة يلتقي من خلالها المهتمون بخبراء صناعة وتجارة الأغذية الدوليين.

ويشهد المعرض مشاركة مجموعة من العارضين المحليين والدوليين الذين يعرضون خدماتهم ومنتجاتهم في عدد من الفئات، من أبرزها البذور والحبوب، العصائر والمشروبات، خدمات الأغذية، المنتجات المتخصصة، منتجات الألبان، اللحوم والدواجن، الأغذية الطازجة والمبردة والمجمدة، المعلبات والأغذية المحفوظة، الحلوى والوجبات الخفيفة والمعجنات، معدات وتكنولوجيا الأغذية، ومنتجات المأكولات البحرية.

كما سيشهد المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار من الرابعة مساء إلى الـ11 مساء إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها منطقة الطهي المباشر وسط مشاركة مجموعة من الطهاة المحليين والدوليين، وفعالية رحلة عبر عالم فن الشوكولاته، ومسابقة الميكسولوجي «موكتيل بار»، ومسابقة طاهي المملكة الدولية.