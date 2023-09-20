شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع لجنة الخدمة المدنية بدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مسقط أمس, وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سلطنة عُمان.

وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف لتعزيز التعاون الخليجي المشترك.

أنظمة الموارد البشرية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال من بينها إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021 - 2025)، وتوحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون، وقراريّ لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الـ 117 بشأن التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة - العمل الحكومي.

وجرى مناقشة مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل، وتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء.