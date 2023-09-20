شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات ومباحثات متعددة.. نشاط مكثف لوزير الخارجية في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية أمس الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية جليل عباس جيلاني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78 في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

مباحثات مع وزيرة خارجية فنلندا

كما التقى وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزيرة خارجية جمهورية فنلندا إلينا فالتون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل.

محادثات مع رئيس وزراء سانتا لوسيا

كما التقى وزير الخارجية رئيس وزراء سانتا لوسيا فيليب بيير، وبحضور وزير خارجية سانتا لوسيا السيد ألفا بابتيس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

لقاء وزيرة خارجية هولندا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزيرة خارجية مملكة هولندا هانك جيردينا جوانيت، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والأمم المتحدة فيما يخص مكافحة التصحر، كما استعرض الجانبان مبادرات وجهود المملكة في الحفاظ على البيئة ومنها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة د. عبد الرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل.

لقاء وزيرة خارجية رومانيا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا تيودور أودوبيسكو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.