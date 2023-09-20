شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: نتطلع إلى اجتماع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع وقوف المملكة مع اليمن، و تطلعها إلى أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف.

وأضاف خلال لقائه وفد صنعاء الذي زار الرياض: نحن حريصون على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

نهضة شاملة وتنمية مستدامة

تابع وزير الدفاع: نتطلع أن ينقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمني دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.